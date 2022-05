PSG : Pochettino a son idée pour gérer les stars comme Messi ou Neymar

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

Bien qu'il sache que son avenir se situe à 99% loin de Paris, Mauricio Pochettino continue de faire comme s'il allait honorer sa dernière année de contrat dans la capitale. Et donc, hier au micro d'Europe 1, l'entraîneur argentin a exprimé son envie de voir le PSG changer au niveau interne dans sa capacité à gérer les stars, notamment un Lionel Messi pour qu'il se sente bien ou un Neymar pour ne pas qu'il fasse d'excès.

"Il est important que nous comprenions que le contexte n’était pas le plus propice pour que ces joueurs parviennent à cette union collective et soient capables de performer. Ce n’est pas une excuse, mais c’est un exercice de réflexion que nous devons faire. Nous devons maintenant penser à de nombreuses autres choses qui doivent être corrigées, qui doivent être faites différemment à l’avenir. Nous le savons très bien, et le club le sait très bien. Il y a des choses qui doivent changer dans un avenir immédiat."

Carlo Ancelotti was asked about Mauricio Pochettino saying Kylian Mbappé will stay at PSG 🧐 pic.twitter.com/Szj7HZqYGj — B/R Football (@brfootball) April 29, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur