PSG : Pochettino a trouvé une excellente parade pour se défendre

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Présent ce samedi en conférence de presse à la veille de la réception de Lorient, en clôture de la 30e journée de Ligue 1, le technicien du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a pris l'exemple de Tottenham, son ancien club, pour se défendre des critiques sur le niveau de jeu de son équipe.

"À Tottenham aussi ça avait pris du temps"

"Chaque processus demande du temps. À Tottenham aussi ça avait pris du temps. L'important c'est de pouvoir optimiser tous les outils dont on dispose. Il ne s'agit pas de dire si c'est plus difficile ou non. À Tottenham le processus avait pris du temps. L'important c'est d'avoir une vision, une continuité. Des clubs travaillent de façons différentes comme la Juventus ou Manchester City et parfois ils n'arrivent pas non plus à obtenir ce qu'ils veulent".

Mauricio Pochettino : « Faire le meilleur match possible. » ⚽️



Retour sur la conférence de presse de Mauricio Pochettino avant #PSGFCL ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2022

Pour résumer Présent ce samedi en conférence de presse à la veille de la réception de Lorient, l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a pris l'exemple de Tottenham, son ancien club, pour se défendre des critiques sur le niveau de jeu de son équipe.

Fabien Chorlet

Rédacteur