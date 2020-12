PSG : Pochettino affûte ses instruments de torture pour Neymar et Mbappé

La voie est libre. Thomas Tuchel remercié officiellement hier par le PSG, Mauricio Pochettino ne devrait plus tarder à être nommé sur le banc puisqu’il est attendu dimanche pour son premier entraînement avec sa nouvelle équipe. En attendant ce grand moment, le technicien argentin est déjà confronté à un immense défi : remettre l’effectif parisien en ordre de marche sur le plan physique, sans trop tirer sur les organismes. Cela risque d’être très douloureux pour certaines stars comme Neymar ou Kylian Mbappé, plus habituées à la « câlinothérapie ».

« Pochettino peut-il modifier l’ADN de ce groupe ? »

« Après leurs dix jours de vacances, les joueurs parisiens ne vont pas goûter aux séances de ‘torture’ du staff argentin, qui les réserve à la période estivale. Mais, clairement, l’exigence des entraînements va monter d’un cran, assure L’Équipe ce mercredi. Le niveau d’implication sera particulièrement élevé. Les doutes autour de la capacité d’un technicien à imposer une méthode éprouvante sont nombreux. Pochettino peut-il modifier l’ADN de ce groupe ? »

Plusieurs joueurs importants du PSG ont, sur le papier, le profil pour répondre aux attentes. Mais quid des autres et surtout des deux stars ? « Ce que veulent Neymar et Mbappé, c’est gagner. Mbappé. S’il n’avait que du talent, il n’aurait fait qu’un an. Ce sont des compétiteurs de haut niveau donc si on les persuade que la victoire passe par ça, ils le feront, coupe Benjamin Stambouli. En tant qu’ancien joueur, Pochettino a la capacité de faire passer son message. Et il y est déjà arrivé. On ne le mesure pas en France mais Harry Kane est une super star en Angleterre. Et il a été l’un de ses relais. »