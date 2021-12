PSG : Pochettino aurait commis une erreur fatale avec Messi

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Si beaucoup de supporters sont excédés de voir le PSG jouer aussi mal avec sa pléiade de stars et en veulent à Mauricio Pochettino, incapable de mettre en musique la partition, c'est aussi le cas de Jérôme Rothen.

Rothen agacé par le poste de Messi sous Pochettino

Lundi soir, dans son émission « Rothen s'enflamme », l'ancien milieu gaucher du PSG a attaqué : « J'en veux à Pochettino à cause de la structure de l'équipe, et on peut lui reprocher de ne pas être clair. Je pense que par rapport à ce qu'il met en place, les joueurs n'y comprennent plus rien. Je vois des joueurs livrés à eux-mêmes (…) Tactiquement, il faut rassurer les joueurs dans un certain schéma avec des circuits préférentiels, même si ce sont des grands joueurs », a-t-il déploré.

Pour Jérôme Rothen, le crime de lès majesté a été commis avec Lionel Messi : « Je pense que Messi, plus que les autres, manque de repères de ce côté-là et son entraîneur doit absolument trouver des solutions (…) On n'a même plus l'impression que c'est un numéro 10, mais un milieu de terrain », a appuyé l'ancien Parisien, remonté.