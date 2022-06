PSG : Pochettino aurait été limogé ce mercredi !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Cela ne fait plus l'ombre d'un doute, Mauricio Pochettino, arrivé en janvier 2021 sur le banc du Paris Saint-Germain, ne sera plus l'entraîneur du club de la capitale la saison prochaine.

Selon les informations d'ESPN, le technicien argentin aurait été limogé ce mercredi matin par les dirigeants parisiens. Mauricio Pochettino, à qui il ne restait plus qu'un an de contrat, devrait quitter le PSG avec une indemnité de départ d'environ 15 millions d'euros. Reste désormais à savoir qui le remplacera sur le banc parisien.

Mauricio Pochettino has been sacked by PSG just months after guiding them to the league title, sources have told @LaurensJulien ❌ pic.twitter.com/8TTdG04VsW