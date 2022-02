PSG : Pochettino aurait noué une connexion particulière avec Mbappé

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

S'il n'a pas toujours été proche de ses coachs au PSG, Kylian Mbappé a trouvé, avec Mauricio Pochettino, une oreille réellement attentive le concernant. Bien qu'il refuse actuellement de prolonger et préfère repousser la question de son avenir au mois prochain, le Champion du Monde ne prend clairement pas ses décisions en défiance envers son coach.

Pochettino aux petits soins pour Mbappé ?

En effet, comme le rapporte L'Equipe, Kylian Mbappé se sentirait même particulièrement en confiance avec l'entraîneur argentin. Un coach avec lequel il échange régulièrement en privé en marge des séances d'entraînement.

Très à l'écoute de l'état physique de son joueur, Mauricio Pochettino bichonne réellement sa star... Même s'il n'hésite pas non plus à balader Mbappé sur tout le front de son attaque en fonction des disponibilités de ses autres offensifs (Messi, Neymar et Icardi en tête).