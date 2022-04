PSG : la fin de saison, Madrid, Mbappé… Pochettino avait des choses à dire avant Clermont

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

La fin de saison

« L'objectif est de gagner le titre, confie Pochettino sur la chaîne Youtube du club. Le plaisir de jouer est aussi important. La ligue 1 est un championnat très compétitif et nous nous attendons à un match difficile à Clermont. Le plus important est d'être prêt à jouer à notre meilleur. Notre pire ennemi est nous. Les trois points seront importants »

Le nouveau rôle de Mbappe

« C'est un cas très clair. Quand nous sommes arrivés il y a un an, il n'était pas dans son meilleur moment mais grâce à son travail et son implication et la confiance, il a retourné la situation. Kylian a pu démontrer le fantastique joueur qu'il est. Le plus important est son implication et sa capacité à retourner la situation. Nous lui avons seulement apporté l'espace pour qu'il puisse avoir la tranquillité et se développer comme footballeur. »

Neymar

« Le PSG a recruté Neymar pour ses qualités et elles sont là. Il a souffert de plusieurs blessures. Il a travaillé dur pour revenir et il a besoin de rythme, du jeu comme tout joueur offensif pour retrouver la confiance. Avec le temps, il pourra le montrer. »

Marquinhos

« Tout le groupe est touché par l'élimination par Madrid. Nous avons été supérieurs pendant 180 minutes à Madrid, hormsis sur quelques actions que nous n'avaons pas pu gérer. Marquinhos ne jouera pas demain, il a quelques gênes musculaires depuis les derniers matchs mais en raison de sa situation personnelle après les dernières semaines qu'il a vécues (sa femme a récemment accouché". C'est un joueur régulier, c'est notre capitaine, un grand footballeur et un exemple professionnel.

Les jeunes

« Verratti est de retour. Il y a Danilo, Gueye, Wijnaldum, Dina-Ebimbe. Nous avons beaucoup de joueurs dans ce secteur. Michut et Simons seront aussi dans le groupe. Nous verrons qui jouera. On espère que les jeunes pourront avoir plus d'espace et montrer leurs qualités. »

Pour résumer Mauricio Pochettino était présent en conférence de presse à la veille du périlleux déplacement du PSG à Clermont dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1 (21h). Le technicien argentin a donné des nouvelles de son groupe.

