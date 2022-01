PSG - OGC Nice : Pochettino affirme que Messi sera titulaire

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Face à la presse, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a répondu à la question que beaucoup se posaient quant à la disponibilité de Lionel Messi. L'ancien entraîneur de Tottenham a également indiqué que Gianluigi Donnarumma sera aussi disponible pour ce 8e de finale de la coupe de France.

🚨Mauricio Pochettino : "Messi s'est très bien entraîné cette semaine. Demain, il est prêt à commencer le match."



Via @PSG_espanol — ⚽️🗞 (@P_S_G_NEWS) January 30, 2022

Mauricio Pochettino confirma que Gianluigi Donnarumma está apto a jogar amanhã! 🇮🇹✅ pic.twitter.com/jETLiEAFac — Portal Paris Saint-Germain • BR (@portalpsg) January 30, 2022

Le manager argentin a également évoqué le cas de Sergio Ramos qui s'est récemment blessé.

🗣 Pochettino 🇦🇷 sur la blessure de Sergio Ramos 🇪🇸 :



« On ne sait jamais avec une blessure. Il faut suivre l'évolution, on ne connait pas la durée de son indisponibilité. » — Actualité PSG FR (@ActualitePSGFR) January 30, 2022

À quelques jours du choc en Ligue des champions face au Real Madrid, la présence de Neymar n'est toujours pas confirmée. Mauricio Pochettino en a profité pour clarifier les choses. « Je ne sais pas, il termine un cycle de course. Il y aura une évaluation. Demain on aura plus d'information. »

🗣️Pochettino🇦🇷 en conf de presse :



"Si Neymar🇧🇷 jouera avant le match face au Real Madrid ? Je ne sais pas, il continue son évolution et termine son cycle de course. Il y aura une évaluation qui sera faite. Demain on aura plus d'informations."#PSGOGCN #CDF — Sami ✪ (@SamiJRR) January 30, 2022

Mauricio Pochettino a tenu à souligner l'efficacité de l'équipe niçoise.

« Nice est une équipe solide avec de belles individualités. Ils sont très compacts. On sait que ce sera un match difficile ! »



🗣 Mauricio Pochettino 🇦🇷 en conférence de presse #PSGOGCN | #CDF — Sami ✪ (@SamiJRR) January 30, 2022

Sans oublier de saluer le travail effectuer par Christophe Galtier à la tête des Aiglons. « Il fait du très bon travail. Nice est un rival pour le titre. Ils ont une grande équipe, avec un bon bloc défensif. C'est une équipe difficile à jouer. »

Enfin, un aspect de l'état général du groupe parisien a été émis par le coach à une poignée de jours d'une des plus grandes échéances de la saison 2021-2022.

🗣 Pochettino 🇦🇷 sur la forme du groupe en vue du 8e de finale face au Real Madrid :



« Cela a été une bonne semaine de travail. Je suis content car on a pu bosser la tactique, pas seulement le physique. On espère que ce travail se verra d'ici la fin de la saison. » — Actualité PSG FR (@ActualitePSGFR) January 30, 2022