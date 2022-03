PSG : Pochettino donne des nouvelles de l'état de santé et l'avenir de Mbappé avant le Real Madrid

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

L'état d'esprit à avoir lors du match

"La meilleure manière de défendre un score pour une équipe comme le PSG, c'est d'attaquer et de dominer. On a pu le faire chez nous mais mercredi cela va être plus compliqué. Et pas seulement à cause des blessures. C'est comme une finale et le match va nous demander une exigence très forte. Il faut aborder le retour comme le match aller."

Navas ou Donnarumma titulaire ?

"On va jouer avec un gardien. J'en ai déjà parlé. J'ai beaucoup de patience avec les journalistes car cela fait sept ou huit mois que je dit qu'on a la chance d'avoir deux grands gardiens au PSG parce que j'ai voulu le faire et que le club l'a fait. L'un jouera et l'autre attendra. Il y aura des déceptions et des critiques mais on est content de la manière dont on a géré tout cela jusqu'en mars. C'est positif d'avoir deux gardiens de ce niveau."

L'état de santé de Mbappé

"On a parlé, il est bien. Au moment du coup, il a crié de douleur et il a eu mal. Il pouvait marcher tranquillement deux heures après. J'espère qu'il pourra bien s'entraîner après la conférence de presse."

L'avenir de Mbappé

"Je pense qu'il manque un peu de naturel. Parfois on parle trop. Nous sommes tranquille pour Kylian, c'est clair. Il est mature même s'il est jeune. Il veut jouer au foot et défendre les couleurs qu'il porte. Je ne doute pas de Kylian. Il ne changera pas sa façon de jouer à cause de ce qu'il se passe à l'extérieur."

Le Real Madrid

"Voilà ce dont je parlais. Les médias à Madrid parle de la qualification. Nous on a gagné à l'aller et on doit se maintenir devant. On respecte le Real Madrid et ses joueurs. Ce n'est pas un hasard si le club a gagné 13 titres en Ligue des Champions mais on n'a pas peur. On sait que l'on doit faire un match sérieux et exigeant. C'est la compétition que n'importe quel joueur, membre du staff ou club voudrait gagner. On va essayer de se qualifier pour les quarts de finale."

