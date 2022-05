PSG : Pochettino ne donne pas de nouvelles de Messi et révèle un écart avant Troyes

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le barbecue entre le staff et les joueurs

"Hier (vendredi) on a fait un très beau barbecue, c'était un très bon moment. On est une vraie famille. Nous sommes professionnels. On prépare aussi le match contre Troyes."

La défense à trois

"C'est un système que l'on doit développer, c'est une bonne période pour essayer des choses. On a besoin de rigueur, de travail, de temps."

Son absence aux trophées UNFP

"Je n'ai pas d'avis sur ça. Comme je n'avais pas grand-chose à dire quand j'ai été nommé pour le titre de meilleur entraîneur du monde, avec Pep Guardiola et Jürgen Klopp. C'est un fait, il n'y a pas grand-chose à dire."

Le bilan de la saison

"C'est difficile de noter cette saison. Il faut savoir quels sont les paramètres. Il y en a des objectifs et d'autres subjectifs. La priorité absolue était la Ligue des Champions. A partir du moment où le principal objectif n'est pas atteint, c'est difficile de juger. Sur le 10e titre de champion de France, suis-je entré dans l'histoire du club ? C'est important. Un club se construit avec les succès. Je suis très content de faire partie d'un club qui a conquis son 10e titre. C'est une satisfaction de faire partie de cette histoire."

L'envie de Paredes de jouer au Real Madrid

"Je n'ai pas entendu ça. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Chacun a le droit de s'exprimer."

