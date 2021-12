PSG : Pochettino avance ses ambitions en Coupe et confirme le retour de Sergio Ramos !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Sur son amour de la Coupe

« C'est une compétition avec un certain charme. Il y a beaucoup de passion et d'émotion en Coupe de France. En tant qu'étranger, la Coupe de France est importante, comme en Cup ou en Coupe du Roi. Cela donne de la passion, de l'émotion. C'est valorisant de jouer ses compétitions. Cela a de l'intérêt. On sait que le club a une grande tradition avec la Coupe. On peut voir le caractère d’une équipe dans ces matches ! Le PSG a toujours eu cette tradition ! »

Sur l'horaire du match

« L’horaire tardif du match ? Ce n’est pas l’idéal pour jouer. Ça nous fait rentrer tard ensuite… Avec la préparation du match de Lorient de mercredi, c’est une situation qu’il faudra gérer ! Mais nous devons l'accepter. Nous faisons partie de ce cercle et nous devons essayer de comprendre. Nous espérons que tout va bien se passer ».

Sur le respect à avoir pour Feignies Aulnoye

« On ne doit pas sous estimer l’adversaire. Les équipes de niveau inférieur peuvent créer la surprise. On le voit dans d'autres pays, c’est la magie de la coupe. Il existe des matchs compliqués. On doit avoir du respect pour la compétition et l’adversaire ».

Sur la possibilité de lancer des jeunes

« C’est une bonne opportunité pour les jeunes. Ils s’entrainent bien, et c’est sûr que demain certains auront l’opportunité d’avoir des minutes de jeu ».

Sur la présence de Sergio Ramos

« Nous pensons qu'ils pourra être là demain. On verra s'il joue ou débute sur le banc. Il s'est bien entrainé au cours des derniers jours ».

Neymar avance, quatre absents en Coupe Pour le match de ce dimanche contre Feignies Aulnoye, le PSG fera sans quatre de ses joueurs. Victime d'un problème musculaire à la cuisse gauche, Juan Bernat ne reviendra pas avant deux semaines. Sa reprise est fixé pour le début d'année 2022. Trop juste, Nuno Mendes ne sera pas du déplacement à Valenciennes mais devrait être prêt pour la 19e journée de Ligue 1 mercredi soir. Neymar Jr, qui doit se faire enlever sa botte d'immobilisation dans huit jours poursuit son programme. Quant à Julian Draxler, son retour est fixé après la trêve hivernale. Son travail de reprise athlétique est amorcé.