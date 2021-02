PSG : Pochettino, c'est Monsieur Bricolage pour Pierre Ménès

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face à l'OGC Nice

Dans son Pierrot Face Cam lundi, Pierre Ménès évoque la victoire du PSG sur le terrain de l'OM dimanche soir lors du 100e Clasico de l'histoire. Lancé sur l'empreinte de Mauricio Pochettino depuis son arrivée dans la capitale, Ménès a eu cette réponse : « Je ne vois pas le style Pochettino. Je suis désolé mais je ne vois rien. »

« Il est toujours dans le bricolage »

Et à lui d'ajouter : « Si son style c'est de voir Mbappé accélérer pour marquer un but, alors c'est le même style que Tuchel ou Emery. Pochettino n'est là que depuis 8 matches et il n'a pas encore eu son équipe au complet. C'est difficile de le juger quand il va à Lorient sans Marquinhos, Neymar et Verratti, même si Paris aurait dû gagner. Je jugerai le jour où il y aura une équipe type. Là, il est toujours dans le bricolage. »