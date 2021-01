PSG : Pochettino déjà largué à Paris ?

Depuis que Mauricio Pochettino a été officiellement nommé entraîneur du PSG, samedi dernier, c'est l'unanimité à son sujet. Tous les médias dépeignent un technicien novateur, exigeant, susceptible de mener le club de la capitale vers le Graal de la Champions League. Une seule voix discordante dans cet océan de félicité, celle du journaliste de RMC Jonatan MacHardy, qui rappelle qu'Unai Emery ou Thomas Tuchel ont eu droit aux mêmes éloges à leur arrivée à Paris et qui aurait préféré un autre grand nom.

"Pourquoi être négatif sur Pochettino ? On a vu comment ça s’est passé avec Tuchel, avec Emery… Tuchel et Pochettino, lorsqu’ils arrivent au PSG, ils ont les mêmes qualités : bon tacticien, identité de jeu, discipline. Mais Pochettino, ce n’est pas le bon profil pour Paris. C’est un très bon entraîneur, mais qui n’est pas adapté au PSG."

"En l’état actuel des choses, le seul entraîneur qui pouvait être adapté au PSG, c’était Massimiliano Allegri. Un entraîneur avec l’expérience dans un vestiaire de stars avec de gros égos, l’expérience d’un club compliqué sur le plan du médiatique… Allegri n’est pas un meilleur entraîneur que Pochettino. Mais il aurait été plus adapté au contexte parisien."

Mauricio Pochettino's first training as PSG's new manager ✅ pic.twitter.com/Z5nczabfcR