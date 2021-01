PSG : Pochettino doit tout à une légende de l'OM

Hier, sur les coups de 16h, Mauricio Pochettino est officiellement devenu le 30e entraîneur de l'histoire du PSG. Dans les faits, l'Argentin s'était mis d'accord depuis plusieurs jours avec le club de la capitale pour prendre la suite de Thomas Tuchel. Il va diriger son premier entraînement ce dimanche et faire la connaissance de ses joueurs. En attendant, L'Equipe lui consacre un long portrait, étalé sur plusieurs jours, dans lequel on apprend que l'Argentin doit sa carrière chez les professionnels à Marcelo Bielsa, légende de l'OM.

Bielsa l'a recruté après minuit sans le voir !

C'est le Loco, aujourd'hui en poste à Leeds, qui est allé chercher Pochettino dans son village de Murphy, à 150 kilomètres de Rosario, pour le faire signer aux Newell's. Le futur défenseur central avait alors 13 ans et aurait dû participer à une détection mais, blessé, il y avait renoncé. Frustré de ne pas avoir pu voir à l'œuvre ce jeune dont on lui avait parlé, Bielsa avait fait le trajet jusqu'à son domicile, rencontrant ses parents alors que minuit était passé ! Plus fort encore : il avait refusé que Mauricio Pochettino soit réveillé, demandant juste à le voir. Impressionné par sa carrure, il l'avait recruté sans l'avoir vu sur un terrain !

La suite, c'est une explosion à Newell's, sous les ordres de Marcelo Bielsa, les premiers titres en Argentine avant un départ pour l'Europe. Si le nouvel entraîneur du PSG a eu une aussi belle carrière, il peut donc remercier celui qui est devenu une légende de l'OM en n'y passant qu'une seule saison (2014-15)…