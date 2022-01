PSG : Pochettino donne des nouvelles de Messi et Ramos, Leonardo a sondé Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Sans surprise, Lionel Messi était absent lors de l’entraînement matinal du PSG... dont le début a été marqué par une discussion entre Leonardo et Kylian Mbappé. « L’analyse est quotidienne. On espère l’avoir très rapidement avec le groupe, il va mieux mais il est sous contrôle du staff médical », a affirmé Mauricio Pochettino au sujet de l’attaquant argentin avant de poursuivre sur Neymar qui « continue son plan de rétablissement. »

Lancé sur la concurrence entre Marquinhos et Sergio Ramos après avoir annoncé quatre forfaits pour le PSG face à Brest (Messi, Neymar, Alexandre Letellier et Denis Franchi), Pochettino est resté sobre. « Ça fait des années que Marquinhos est au club. Sa longévité en fait un joueur important pour l’équipe mais l’équipe est un système ouvert à l’amélioration. Sergio Ramos ? Il s’entraîne bien avec le groupe. C’est important d’avoir une continuité, pas que dans les matchs, mais aussi dans les entraînements. »

Enfin, l’entraîneur du PSG n’a pas échappé à une question au sujet du mercato hivernal. « Des départs cet hiver ? Tout peut arriver, le marché est ouvert. Il y a des intérêts, il faut trouver des accords, a-t-il avancé avant de conclure sur les jeunes du club. Ils ont ont eu l’opportunité d’avoir des minutes, on est l’une des équipes qui en donne le plus aux jeunes en France. C’est bien qu’ils puissent participer. Avec le temps, on verra la possibilité qu’ils puissent s’installer durablement. »

📸 Avant le début de l’entraînement, Mbappé 🇫🇷 et Leonardo 🇧🇷 ont échangé quelques secondes ensemble. #SB29PSG pic.twitter.com/mxGRgOFhxX — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 14, 2022