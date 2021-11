PSG : Pochettino donne des nouvelles de Messi et se lâche sur Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille du déplacement au RB Leipzig, pour le quatrième match de poule de la Ligue des Champions, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, en a dit plus sur la blessure de Lionel Messi, forfait pour ce choc en raison d'une gêne aux ischio-jambiers et d'une douleur à un genou.

"On espère que l’évolution de Lionel Messi sera bonne et qu’il pourra être avec nous le plus rapidement possible. Je ne peux pas en dire plus", a confié le technicien argentin devant la presse. Avant cela, il s'était exprimé sur l'attitude de Kylian Mbappé. "Je le vois toujours bien. Il a toujours une bonne motivation et l'envie d'aider l'équipe. Il travaille très bien. Kylian a toujours une bonne prédispotion."

⚽️ Entrainement veille de Champions League à Leipzig 🔴🔵 https://t.co/szmm3QjEY8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 2, 2021