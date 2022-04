PSG : Pochettino donne ses favoris pour la Coupe du monde 2022

Zapping But! Football Club PSG : Paris peut-il laisser filer le titre ?

Au lendemain du tirage au sort de la phase de poules de la Coupe du monde 2022, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a donné ses favoris pour la compétition lors de sa conférence de presse d'avant-match contre Lorient.

"Peut-être que la France ou l'Argentine seront championnes du monde"

"Peut-être que la France ou l'Argentine seront championnes du monde. Ce sont deux grandes sélections. Elles sont favorites, d'abord de leur groupe mais aussi pour la compétition plus généralement. Les groupes sont toujours plus difficiles que ce qu'il ne paraît sur le papier. J'en ai parlé ce matin avec Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, je leur ai dit de faire attention au Danemark, qui est une très bonne équipe", a analysé le technicien argentin, qui voit donc l'équipe de France ou sa nation finir championne du monde.

Pour résumer Au lendemain du tirage au sort de la phase de poules de la Coupe du monde 2022, l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a donné ses favoris pour la compétition lors de sa conférence de presse d'avant-match contre Lorient.





Fabien Chorlet

Rédacteur