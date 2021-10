PSG : Pochettino et plusieurs joueurs dont Ramos ciblés par la sortie de Leonardo ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

« Pour Sergio Ramos, on savait tout. » La petite phrase sibylline de Leonardo vendredi soir n’a échappé à personne après le succès étriqué contre le LOSC (2-1). Sur ce point, les avis divergent. « Le PSG, s’il avait identifié des douleurs à genou et plusieurs traces de claquage au mollet, n’a jamais communiqué sur une absence aussi longue de l’ex-capitaine du Real Madrid, assure L’Équipe. Le club avait même laissé filtrer dans les premières heures après sa signature une forme d’optimisme quant au retour au très haut niveau de l’Espagnol. L’optimisme s’est éloigné. Pour le PSG, la Liga, à travers son président, Javier Tebas, et des dirigeants de clubs espagnols, profitent des déboires de Ramos pour cibler le club français. »

Surtout, ce soi-disant optimisme du PSG serait infondé. « Les médecins du PSG avaient émis des doutes quant à la capacité de Sergio Ramos à revenir au très haut niveau dès les premiers examens de l’international espagnol », croit savoir Abdellah Boulma sur Twitter. De là à dire que Ramos est une erreur de casting, il n’y a qu’un pas...

Par ailleurs, la sortie de Leonardo pourrait aussi viser Mauricio Pochettino. « Le Brésilien place son entraîneur devant ses responsabilités et lui confirme qu’avec l’effectif construit cet été, il dispose des outils pour la conquête du titre européen. Oui, ‘Poche’ est attendu au tournant », glisse le quotidien sportif. En évoquant également des joueurs dans le viseur du directeur sportif du PSG. Ce dernier, peu friand des réseaux sociaux, aurait ainsi échangé directement avec Mauroc Icardi lors de ses déboires personnels avec Wanda Nara mais aussi certains cadres ou recrues estivales, qui ont pu s’éloigner d’un quotidien de sportif de haut niveau.

