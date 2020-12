PSG : Pochettino fait planer un danger musclé sur Neymar et Mbappé

L’aventure de Thomas Tuchel au PSG s’arrête là. Le club de la capitale et le coach allemand ont trouvé un accord financier pour résilier son contrat. Depuis qu'il s'était vu annoncer son éviction par Leonardo, les avocats des deux parties discutaient des modalités d'indemnisation. Celle-ci devrait finalement s'élever à une somme comprise entre 7 et 8 M€. Le PSG, qui n'a toujours pas officialisé son départ, a privilégié une sortie rapide et souhaitait s'épargner un litige devant les tribunaux.

La méthode Pochettino est musclée en terme de préparation

Le dernier frein à l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG semble donc éloigné. L’intéressé se serait déjà mis d’accord avec le PSG pour poser ses valises à Paris avec ses fidèles adjoints et... son fils. Comme déjà évoqué hier, Sebastiano est âgé de 25 ans et pourrait faire office de préparateur physique. Le JDD précise que Pochettino junior travaillait déjà avec son père lorsque ce dernier était encore à Tottenham et dirigeait parfois les échauffements des joueurs avant les matches.

Les méthodes du clan argentin seraient d’ailleurs particulièrement musclées. « Pour parvenir à ses fins, Pochettino devra peut-être adapter provisoirement ses méthodes, laisse entendre L’Équipe. Adepte d'un travail au quotidien d'une intensité et d'une exigence folles, il pourrait faire des dégâts s'il s'obstinait à plaquer ses recettes habituelles sur la fébrilité actuelle des Parisiens. Un enjeu considérable en vue des échéances du printemps. » Surtout pour Neymar et Kylian Mbappé, aussi décisifs qu’ils n’ont été blessés en cette saison post Final 8.