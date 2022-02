PSG : Pochettino fait vivre un calvaire à une star du vestiaire depuis cet été

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

On a senti arriver le problème dès le jour où Gianluigi Donnarumma (23 ans) a signé au PSG l’été dernier : comment Mauricio Pochettino arriverait-il à contenter le gardien italien en la présence de Keylor Navas (35 ans) ?

Mis devant le fait accompli par Leonardo en personne, le coach du PSG a choisi la règle de l’alternance pour donner autant de temps de jeu à l’un et à l’autre. Sauf que si le portier italien semble bien vivre la situation, son confrère costaricien ne peut pas en dire autant.

L’Équipe a scruté son langage corporel et en déduit que l’ancien dernier rempart du Real Madrid apparaît plus en retrait et moins directif envers sa défense, impression partagée par certains de ses coéquipiers au PSG, comme s’il se sentait sur un fil. « La règle de l’alternance peut être un élément qui fragilise, confirme Christophe Lollichon. C’est un principe de management que je ne comprendrai jamais. Comment voulez-vous que les défenseurs et le gardien aient des repères ? »

La une du journal L'Équipe du vendredi 25 février.



Lire l'édition > https://t.co/XJUtbH762r pic.twitter.com/MCCPFfFsqZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 24, 2022