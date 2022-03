PSG : Pochettino fier de son équipe mais ne digère pas l’élimination

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG retrouvait les terrains de Ligue, ce dimanche après-midi, contre Bordeaux lors de la 28e journée de Ligue 1. Après la déception de l’élimination contre le Real Madrid, les joueurs du PSG ont étés mal accueillis par leurs propres supporters, mais ont quand même gagné contre Bordeaux.

Après la victoire (3-0) Mauricio Pochettino est revenu sur cette atmosphère, pour Prime Video : « L'équipe a bien répondu avec un caractère pro. Le contexte, je l'ai pris avec tristesse. Je pense que tous ceux qui aiment le PSG partagent ce sentiment, avec la douleur de l'élimination. J'ai de la tristesse pour ce que j'ai vécu aujourd'hui aussi. »

Compassion avec les supporters

En conférence d’après-match, il s’est exprimé sur la colère des supporters : « Je crois que tout le monde était affecté et touché. Nous entendons la frustration et la déception des supporters. Nous sommes responsables et nous devons l'assumer en tant qu'équipe, tous ensemble. On partage cette déception. »