PSG : Pochettino impose ses conditions pour rester à Paris, décision déjà tranchée à Doha ?

Zapping But! Football Club PSG : Qui sont les fautifs de l'élimination parisienne ?

Le mièvre Mauricio Pochettino en conférence de presse a semble-t-il retrouvé un peu du panache qui était le sien lorsqu’il était encore joueur. Hier, en conférence de presse, l’actuel entraîneur du PSG a en effet tenu un discours aussi surprenant qu’offensif pour analyser son avenir personnel sur le banc parisien. Pour une fois, il ne s’est pas défilé.

« L’avenir ? Je pense à aujourd’hui, je ne me projette pas sur le long terme, a-t-il répondu dans un premier temps avec son style coutumier avant de monter d’un cran. D’abord, parce que j’ai la responsabilité de terminer la saison du mieux possible. Ensuite, on verra ce que décidera le club à la fin de la saison, quelle direction il souhaitera prendre pour la suite. Les défis, les revanches sont ce qui nous donne le plus d’énergie. Après, il faut qu’avec le club, on trouve la meilleure façon de travailler tous ensemble. Cela passe par comprendre qu’il faut aligner nos idées, notre projet, nos méthodes. Il y a un tas d’interrogations qu’il faudra lever pour qu’un staff comme nous et un club comme le PSG aient des idées et des visions similaires. »

Si l’envie du technicien argentin de rester au PSG la saison prochaine semble donc plutôt claire, cette position pourrait ne pas être la même du côté de l’émir du Qatar. « À Paris comme à Doha, les discussions et les réunions ont débuté peu après le revers de Bernabeu pour identifier les erreurs et déterminer les aménagements à apporter, fait savoir L’Équipe. Au milieu de cette ébullition, l’actionnaire a décidé de ne pas se précipiter avant d’engager d’éventuelles manœuvres, grandes ou petites. L’identité du futur coach en fait partie, forcément. Aucun nom ne fait l’unanimité pour le moment mais les probabilités d’un statu quo sont très faibles. »

Pour résumer Très offensif samedi en conférence de presse, notamment sur son avenir personnel au PSG, Mauricio Pochettino a donné l’impression d’envoyer une pierre dans le jardin des dirigeants qataris. La réponse devrait être tranchante.

Bastien Aubert

Rédacteur