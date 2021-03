PSG : Pochettino invité à prendre exemple sur Tuchel pour l'une de ses stars

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Après des mois de négociations et moyennant une réduction de salaire, Angel Di Maria a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. L'ailier argentin est désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2022. Pour l'ancien défenseur du club Eric Rabesandratana, c'est une très bonne chose car le gaucher est le joueur le plus décisif derrière Neymar et Kylian Mbappé. Néanmoins, il invite Mauricio Pochettino à traiter son compatriote aussi finement que l'avait fait son prédécesseur, Thomas Tuchel.

"Il ressent le besoin d'être considéré"

“Di Maria, c’est 248 matches au PSG pour 87 buts et 104 passes décisives, ça vous classe un petit peu le bonhomme !, s'est enthousiasmé Rabesandratana sur France Bleu. Je suis très heureux de le voir resigner au PSG. C’est un élément très important qui a su porter l’équipe dans des moments où on attendait plutôt Mbappé ou Neymar."

"On sait que c’est un affectif, un peu boudeur. De temps en temps, il ressent le besoin d’être considéré. Tuchel l’avait très bien fait en l’intégrant dans les Quatre Fantastiques. Cela l’avait boosté comme jamais et remis sur de bons rails après une irrégularité. Je lui souhaite de briller. Aujourd’hui, il va retrouver du temps de jeu, il faut qu’il se remette physiquement.”