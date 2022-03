PSG : Pochettino justifie la présence de Sergio Ramos à Madrid

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Dans un entretien à l'agence espagnole EFE, Mauricio Pochettino a expliqué que Sergio Ramos serait du déplacement du PSG à Madrid, mercredi, dans un stade qu'il connait par cœur. Et cela a la demande de l'ancien capitaine merengue...

« Sergio a demandé à faire le voyage, a confié l'Argentin. Il voulait le faire. C'est un joueur qui a passé presque sa carrière entière au Real Madrid, qui a gagné énormément là-bas. Comme pour n'importe quel joueur indisponible, l'important est d'être tous ensemble, solidaires pour un moment aussi décisif. »

🏆 Si personne ne veut jouer aux pronostics ce soir, il y a de l’optimisme côté PSG pour la présence de Kylian Mbappé dès le début de la rencontre mercredi. — RMC Sport (@RMCsport) March 7, 2022