PSG : Pochettino laisse planer le mystère pour Mbappé

Comme l'a révélé RMC en milieu d'après-midi, Kylian Mbappé est incertain pour le match retour des ½ finales de Ligue des champions du PSG demain à Manchester, face à City. En conférence de presse, ce lundi, Mauricio Pochettino a confirmé que l'attaquant ferait un test ce soir.

Pochettino : « On n'a toujours pas pris de décision »

« Il faut encore évaluer la situation, a expliqué l'Argentin. Il va s'entraîner seul et on verra s'il peut réintégrer le groupe. Il reste encore un jour. On verra bien. On n'a toujours pas pris de décision ».