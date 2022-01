PSG : Pochettino lance un avertissement à Ramos, Pierre Ménès un avis de recherche

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Même quand, par miracle, Sergio Ramos (35 ans) fait partie du groupe du PSG, il n’est donc plus tout à fait sûr d’être titulaire. C’est exactement ce qu’il s’est passé hier face à l’OL en clôture de la 20e journée de L1 (1-1). Interrogé avant le début du match, Mauricio Pochettino s’en est expliqué.

« Il est bien mais c’est ma décision de titulariser Marquinhos et Kimpembe, a-t-il coupé au micro de Prime Video hier soir. J’espère qu’il pourra jouer les prochains matches. » En creux, on comprend qu’à niveau égal, Ramos serait donc troisième dans la hiérarchie des axiaux et n’aurait donc sa place dans une défense à quatre comme hier soir.

Pierre Ménès est plus incisif à son sujet. « Ce match nul satisfait sans doute le PSG mais une autre question se fait jour à l’issue de ce match : comment se fait-il qu’on n’ait pas vu Ramos ? S’il est sur le banc, c’est qu’il n’est plus blessé, mais pour autant il ne rentre pas, a-t-il analysé sur son blog. J’ai un peu de mal à comprendre ce que fait Pochettino avec cette équipe mais bon, cela fait des semaines que cela dure et cela ne change pas… »

"Nice impitoyable, Paris déplorable"



Ce dimanche de Ligue 1 assez terne s'est achevé par un nul assez logique entre l'OL et le PSG. Analyse à découvrir ici. ⬇️⬇️⬇️https://t.co/1QXLSAwMIQ — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 9, 2022