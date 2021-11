PSG : Pochettino met les choses au point concernant un conflit avec Leonardo

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

La semaine passée, Le Parisien assurait que Mauricio Pochettino n'était pas spécialement satisfait du recrutement estival du PSG et que cela avait occasionné des tensions avec son directeur sportif, Leonardo. L'Argentin se retrouve en effet à gérer deux gardiens hyper performants et un trio d'attaque qui ne défend pas. Un constat étrange vu le nombre de stars qui constellent son effectif et que le principal intéressé à plus ou moins démenti lors d'un entretien accordé à la LFP.

"Nous avons attaqué le marché en faisant de bonnes affaires pour nous renforcer. Je ne suis pas seulement satisfait des joueurs qui sont venus, mais aussi des joueurs qui étaient déjà là. C’est une équipe de grande qualité." Avec cette conclusion, Pochettino se met tout seul la pression car ne pas atteindre les objectifs serait forcément de sa faute…

