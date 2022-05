PSG : Pochettino n'explique pas les deux visages de Messi et se mouille sur l'avenir de Di Maria

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

S'il a refusé d'en dire plus sur le cas d'Idrissa Gueye, absent « pour raisons personnelles » mais qui n'était pas blessé et faisait initialement partie du groupe, l'Argentin n'a pas apprécié qu'on parle d'un Lionel Messi à deux visages.

« Selon moi, Leo est quelqu’un qui joue toujours bien »

Reconnaissant que le Messi vu à Montpellier et auteur d'un doublé avait été bon, Mauricio Pochettino refuse de dire qu'on avait vu une mauvaise version de la Pulga contre Troyes (2-2) la semaine précédente : « C’est le football. Il y a parfois des explications et d’autres fois non. Je crois que tous les matchs ne se ressemblent pas. Souvent, dans le football, pour des raisons multiples, vous êtes plus ou moins bien. Selon moi, Leo est quelqu’un qui joue toujours bien. Même si vous me dites le contraire dans ce cas précis. Je n’ai aucun doute que Leo, sur le terrain, réalise des choses incroyables et uniques ».

« Mbappé ou Di Maria, je préfère les avoir avec moi »

Egalement lancé sur l'avenir d'Angel Di Maria, libre au 30 juin et qui va quitter Paris, Pochettino a pris position : « Bien sûr qu’Angel est un joueur très important, et ce depuis plusieurs saisons. Comme je dis toujours, que ce soit pour Kylian ou Angel, je préfère les avoir avec moi. Ensuite, il y a à chaque fois des négociations, des situations qui dépendent de trois acteurs différents. Nous verrons de quoi sera fait l’avenir. »

Pour résumer S'il n'est pas habitué à rentrer dans les détails ou à se mouiller sur les cas individuels, Mauricio Pochettino s'est un peu lâché à l'issue de Montpellier – PSG (0-4). Il a quand même évoqué les cas individuels de Gana Gueye, Lionel Messi et Angel Di Maria.

Alexandre Corboz

Rédacteur