PSG : Pochettino ne dévoile pas ses surprises avant Brest et se lâche sur l'avenir de Mbappé

La présence de Messi

"Nous n'avons pas décidé encore si Lionel Messi sera dans le groupe. Nous allons analyser pour voir s'il peut être dans l'équipe. On décidera bientôt, on verra s'il en fait partie. Ce qu'il apporte est très visible, c'est une énergie très positive. Son intégration est très bonne, nous sommes satisfaits de lui."

Donnarumma

"Oui, il peut aussi être dans le groupe. On analyse sa situation. Nous sommes très contents de son intégration. Son apport est déjà visible. Cela a été le meilleur joueur du dernier Euro. Son adaptation est très bonne. Il est plein d'énergie. Ils apportent tous déjà quelque chose de nouveau et de positif."

Le reste du groupe

"On analyse aussi pour Neymar, Marquinhos, Di Maria. Ce sont des critères physiques et liés au football."

Mbappé

"Il travaille très dur et il est très motivé. C'est notre joueur. Je le vois rester et être avec nous cette saison. J'apprécie cette période des transferts, il faut avoir le sens de l'humour. On sait qu'il se dit beaucoup de choses, qui se passent ou non. Ce que je peux dire, c'est que Kylian Mbappé travaille. Le plus important est que Kylian soit calme et sache ce qu'il doit faire. Il est tranquille, il prépare le match de demain. Nous voulons l'avoir pour gagner, on doit prendre les 3 points demain. C'est un joueur du club, on veut qu'il reste et on le sent concentré pour demain."

Le Mercato

"En football, vous ne pouvez jamais savoir. Nous savons qu'il se passe beaucoup de choses et des rumeurs prennent place dans cette période de mercato. Cela peut varier complètement aussi, le PSG est toujours ouvert pour améliorer son effectif."

Le secteur à renforcer

"Je ne peux pas le dire publiquement. Il faut en parler en premier avec Leonardo, ou avec le président. Je leur dirai à eux, mais pas publiquement. Si j'en parle en tant qu'entraîneur du PSG, ça créerait des problèmes."

Ses problèmes de riches

"Si vous dîtes que c'est difficile pour moi, avec tout mon respect pour l'Espanyol ou Southampton où j'ai été, c'était bien plus difficile. Tous les entraîneurs aimeraient avoir une telle ligne d'attaque comme le PSG le possède actuellement. Je suis heureux de cette équipe, nous avons d'incroyables talents. Nous allons tout faire pour créer quelque chose de spécial. On a besoin de tout le monde, que ce soit les joueurs ou le staff."

La relation entre Messi et ses nouveaux coéquipiers

"Oui, la connexion a été très rapide avec ses nouveaux coéquipiers. On sent qu'il y a un bon feeling, pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors. Quand il y a du talent, on voit forcément ce type de connexions."

⚽️ Conférence de presse de Mauricio Pochettino avant Stade Brestois - Paris Saint-Germain 🔴🔵 https://t.co/pCKoEJxsLg — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 19, 2021