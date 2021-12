PSG : Pochettino parle de la vie sans Mbappé et de la guerre des goals

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Icardi à la place de Mbappé ?

« Remplacer Mbappé car suspendu ? On ne parle pas de le remplacer. Il faut surtout penser à l’équilibre d’équipe ! Icardi est un joueur avec des caractéristiques importantes. C'est un finisseur, un buteur et c'est important de l'avoir avoir nous. Quand on a des joueurs comme Kylian et Neymar, ça amène l'équipe à jouer la verticalité. Demain, on pourra avoir la possibilité d'évoluer de façon différente en leur absence. Ce sera un défi pour l'équipe. »

Son bilan, un an après son arrivée

« C’était une année très positive ! Mon meilleur moment ? Mon arrivée dans un club que j’aime et pour lequel je garde de très bons souvenirs avec des supporters incroyables ! J’espère que mes meilleurs moments au club sont encore à venir ! »

Le programme de ses joueurs pendant la trêve

« Paris est un club spécial avec beaucoup d'internationaux. C'est un bon moment pour eux de se reposer et d'être avec leur famille (pendant la trêve). Chacun aura un programme à suivre au quotidien pour revenir prêt pour la suite. Les joueurs sont attendus le samedi 1er janvier, le 2 pour les Sud-Américains. Les Sud-Américains peuvent être présents à Vannes en Coupe de France. On verra aussi si les jeunes seront avec nous pour ce match pour qu’ils gagnent en expérience. »

Des tensions entre Navas et Donnarumma ?

« Le fonctionnement des gardiens est bon. On est très contents de l’investissement des gardiens, ils vivent bien cette concurrence et cela apporte une plus-value à l’équipe ! Je félicite mes gardiens ! »

🗣 M. Pochettino 🇦🇷 en conférence de presse



