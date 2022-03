PSG : Pochettino parle futur et confirme la tuile Messi, Riolo porte le coup de grâce !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le point médical est tombé juste avant la conférence de presse de Mauricio Pochettino : Lionel Messi est toujours en soins depuis 48 heures en raison d’une grippe carabinée. L’Argentin sera forfait pour le déplacement à Monaco demain dans le cadre de la 29e journée de L1 (13h). Daniel Riolo, déjà très offensif après les sifflets à l’égard de Messi contre les Girondins de Bordeaux dimanche dernier (3-0), lui est tombé dessus.

« Alors il a bobo Messi ? Il est souffrant ? Ah oui, on doit pas critiquer car sa carrière tout ça. Comme il a été fantastique avant, il a le droit de venir au PSG pour ne rien faire. Logique. Tellement logique. Quel fiasco », a-t-il pesté sur Twitter. Le coach du PSG, lui, a passé sa conférence de presse à défendre ses joueurs contre les critiques, notamment Marquinhos, Georginio Wijnaldum et ce même Messi.

« Malgré les sifflets, je préfèrerais toujours jouer au Parc des Princes devant nos supporters, a-t-il affirmé. Le coup a été dur, il est toujours compliqué de bien dormir après Madrid. Cela prendra du temps mais il faut se projeter à plus long terme. Mon futur ? Je pense surtout à terminer la saison du mieux possible. On verra alors quelle direction le club veut prendre. »

⚽️ Conférence de presse de Mauricio Pochettino avant AS Monaco - Paris Saint-Germain 🔴🔵 https://t.co/t9jJor1M2B — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 19, 2022

Pour résumer Mauricio Pochetttino était présent en conférence de presse à la veille du périlleux déplacement du PSG à Monaco pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 (13h). L'occasion pour le technicien argentin de donner des nouvelles de Lionel Messi.

Bastien Aubert

Rédacteur