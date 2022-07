PSG : Pochettino part sans haine ni rancune

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Bien sûr, avec la communication verrouillée du PSG et les bonus qui accompagnent les déclarations policées, il ne fallait pas s'attendre à autre chose de la part de Mauricio Pochettino. L'entraîneur argentin, officiellement démis de ses fonctions aujourd'hui, s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il a tenu à remercier tout le monde et jure conserver un bon souvenir de son deuxième passage dans la capitale, de janvier 2021 à ce mardi, malgré les très nombreuses critiques ayant escorté son aventure.

"Je souhaite à tout le monde au PSG le meilleur pour l’avenir – les propriétaires, le conseil d’administration, les joueurs, tout le staff et les supporters. À Nasser, je veux dire merci de m’avoir donné l’opportunité de faire à nouveau partie de la famille du PSG. Nous avons vécu des moments incroyables et de grandes victoires tous ensemble et, en tant que personnel d’entraîneurs, avec chaque expérience, nous tirons toujours des enseignements pour faire progresser notre évolution pour l’avenir. Nous sommes fiers de terminer en tant que champions de la ligue dans un club qui a tant compté pour moi et ma famille, depuis mon passage ici en tant que joueur et capitaine, et maintenant en tant qu’entraîneur."

Pour résumer Le désormais ancien entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a publié un message sur les réseaux sociaux après l'officialisation de son départ. Il a tenu à remercier tout le monde malgré une année et demi très compliquée.

Raphaël Nouet

Rédacteur

