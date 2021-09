PSG : Pochettino pense à un remplaçant improbable pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Malgré deux offres faites par le Real Madrid au Paris Saint-Germain pour le recruter, Kylian Mbappé porte toujours les couleurs du club de la capitale. Mais alors qu'il avait rejoint l'équipe de France pour disputer trois matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l'ancien joueur de l'AS Monaco s'est blessé à un mollet lors du match nul concédé face à la Bosnie-Herzégovine (1-1), l'obligeant à quitter le rassemblement des Bleus.

Selon les informations de nos confrères du Parisien, Kylian Mbappé, qui a donc fait son retour au PSG, serait incertain pour la réception du Clermont Foot 63, ce samedi (17h) au Parc des Princes, pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Pour le remplacer, Mauricio Pochettino aurait une solution improbable : poster Georginio Wijnaldum en neuf et demi ! Selon L'Équipe, le coach du PSG pourrait réfléchir à cette option et faire tourner Julian Draxler et Ismaël Ghardi autour de lui. Rien n'est toutefois encore tranché.

PSG : Mbappé, aux soins, reste incertain contre Clermont

➡️ https://t.co/RNhqokrBsQ pic.twitter.com/1IWAikTFUX — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) September 7, 2021