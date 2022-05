PSG : Pochettino planche déjà sur le Mercato et répond à Donnarumma

Zapping But! Football Club PSG : Di Maria, Navas, l'heure des premiers dossiers mercato

Comme d’habitude, le PSG a publié son point médical. On apprend ainsi qu’Abdou Diallo continue son travail de reprise avec le groupe, que Julian Draxler et Mauro Icardi poursuivent leur programme de réathlétisation et ne reprendront l’entraînement que la semaine prochaine. Enfin, Leandro Paredes a repris l’entraînement individuel sur le terrain avec ballon.

« Comment préparer la rencontre à Montpellier quand on ne joue plus rien ? On le prépare de la meilleure façon possible, il faut bien jouer et faire les choses de façon professionnelle. On joue pour la fierté et l'orgueil, a affirmé Mauricio Pochettino en conférence de presse. Mon meilleur souvenir de cette année ? Tous les matchs, on est l'équipe à battre. C'était plus compliqué à l'extérieur car on est attendu et il y a eu des ambiances incroyables. »

Pochettino travaille déjà sur le Mercato

Lancé sur les déclarations de Gianluigi Donnarumma, qui ne veut plus de turnover la saison prochaine avec Keylor Navas, le coach du PSG a été flou. « Je ne sais pas ce qu’il a dit, mais je préfère entendre les joueurs d’eux-mêmes parce qu’il y a toujours des nuances avec des déclarations extérieures, a-t-il expliqué. Chacun a son opinion, on peut changer ce turnover mais aussi ne pas changer. C’est le club qui prendra la décision, dans l’intérêt de l’équipe et de l’institution. Le Mercato ? Tout au long de la saison, il y a un travail d’analyse continu pour voir quel peut être le meilleur recrutement possible, il faut voir les départs avant les arrivées. »

Interrogé enfin sur la cérémonie des Trophées UNFP dimanche et sur une possible prise de parole de Kylian Mbappé sur son avenir, Pochettino ne s’est pas mouillé. « C’est plutôt une question pour lui, moi je ne sais pas et on sera au Qatar à ce moment-là, a-t-il souri. Mais, oui, si c’est le cas on espère au club qu’il fasse une communication positive. »

