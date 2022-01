PSG : Pochettino prend cher après sa sortie sur Messi

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

A priori, ce que Mauricio Pochettino a dit au sujet de Lionel Messi n'était pas dérangeant. En gros, l'entraîneur du PSG a appris que sa superstar était positive au covid, il la laisse gérer son confinement en Argentine avec le staff médical parisien et il lui fait confiance pour le reste. Normal vu que La Pulga a 34 ans et sait se gérer. Seulement, ces commentaires n'ont pas plu à certains consultants, notamment Eric Di Méco dans le Super Moscato Show.

"Quand un de tes joueurs est malade, logiquement le coach appelle le joueur pour prendre des nouvelles, surtout quand il est à l'autre bout du monde et que c'est ton meilleur joueur", a déclaré la légende de l'OM. Ce mercredi, on sait que Messi est de retour sur Paris, mais plus compliqué de savoir s'il pourra disputer le choc contre l'OL dimanche…

