PSG : Pochettino prêt à céder devant un premier caprice de Neymar ?

Mauricio Pochettino est arrivé avec sa propre méthode au PSG. Successeur du rigide Thomas Tuchel, le technicien argentin fait passer quelques messages depuis sa signature dans son ancien club.

Mardi, sur une radio espagnole, Pochettino a ainsi évoqué les situations de Kylian Mbappé et Neymar, qui discutent avec le PSG pour prolonger leurs contrats. Si l’ancien entraîneur de Tottenham reste serein et fait confiance à sa direction, il préfère concentrer sa tâche sur le domaine sportif même s’il sait qu’il sera amené à déborder de ses prérogatives avec le fantasque brésilien.

Il faut discuter, négocier. »

Lancé sur le sujet de l’anniversaire de la soeur de Neymar le 11 mars au lendemain du 8e de finale retour de la C1 contre le FC Barcelone, Pochettino s’est ainsi voulu pragmatique. « Quand le moment viendra, on verra, a-t-il déclaré sans fermer la porte. C'est important d'être très bon sur la tactique, mais la gestion, c'est fondamental. Quand j'ai commencé à entraîner, je me disais que j'allais être inflexible et que je ne laisserais rien passer. Mais après douze ans, je me rends compte que je suis à chaque fois plus flexible et que j'aime tout négocier. Aujourd'hui, la nouvelle génération aime donner son avis, être écoutée. La discussion doit primer. Rien ne se gagne en imposant des choses. Il faut discuter, négocier. »