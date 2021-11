PSG : Pochettino reçoit le conseil d'une légende pour Messi

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Vendredi soir, le PSG a une nouvelle fois déçu dans le jeu face au LOSC (2-1). Et une nouvelle fois aussi, Lionel Messi n'a ni marqué, ni délivré de passe décisive en Ligue 1. Sorti à la pause, le sextuple Ballon d'Or, qui a joué blessé, était aligné en position de faux neuf, Kylian Mbappé étant absent. Commentateur de la rencontre, Thierry Henry a délivré au passage un précieux conseil à Mauricio Pochettino.

« Quand tu joues avec Messi en faux neuf, il faut que quelqu’un prenne la profondeur, a expliqué la légende tricolore, qui a joué avec La Pulga au FC Barcelone. Quand il y a un faux 9, il faut des vrais appels. On a vu Wijnaldum le faire trois ou quatre fois, mais pour lui et le reste de l’équipe, il faut que quelqu’un prenne la profondeur. » Une énième pierre dans le jardin d'un entraîneur de plus en plus décrié…

