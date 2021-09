PSG : Pochettino réserve à Montpellier une surprise encore plus énorme que Messi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Les supporters du PSG n’y croyaient même plus : Juan Bernat est pourtant sur le retour ! Selon L’Équipe, le latéral gauche espagnol va mieux au point que, cette fois, son retour dans le groupe parisien n’est plus une illusion. Le staff du PSG envisage en effet de le convoquer pour la réception de Montpellier, demain (21h).

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche le 16 septembre 2020 et opéré quelques jours plus tard, le joueur de 28 ans n’a plus rejoué depuis et a vu sa convalescence s’étirer dans des proportions inattendues. Ses sensations sont bonnes et les feux sont désormais au vert.

On apprend par ailleurs qu’un point sera fait aujourd’hui au sujet de Marco Verratti et Lionel Messi. Même si le forfait de l’Argentin semble acté à 99 % pour ce week-end, le staff du PSG préférant être sûr de l’avoir pour la réception de Manchester City, mardi, en Ligue des champions pour l’un des chocs de cette 2e journée.