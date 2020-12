PSG : Pochettino réserve trois changements radicaux à Neymar et Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Sans doute en raison des négociations pour encadrer le départ de Thomas Tuchel, le PSG prend son temps pour officialiser le départ du technicien allemand et l'arrivée de Mauricio Pochettino à sa place. Mais il ne fait plus aucun doute que le coach argentin va prendre la relève, un peu plus d'un an après avoir été mis sur la touche à Tottenham.

L'Equipe, dans son édition du jour, évoquent la méthode que les joueurs parisiens devraient découvrir. Et si certains changements devraient passer assez vite (entraînements plus matinaux, travail vidéo intense, grosse implication des adjoints, équipe de départ connue dès la veille), d'autres choix plus radicaux devraient bousculer le vestiaire.

Un travail physique énorme au programme ?

Le quotidien explique en effet que Pochettino est un grand adepte des mises au vert avant les rencontres, ce que le vestiaire parisien n'apprécie pas franchement. Autre changement de taille, le travail tactique. Des séances avec ateliers par postes pourraient être au programme deux fois par semaine. Avec un coach très interventionniste pour régler la moindre imperfection.

Enfin, dernier changement à prévoir, un travail méticuleux sur le plan physique. « Des prélèvements salivaires réguliers (ou des analyses urinaires) » seront au programme pour mesurer la forme des joueurs, en plus de la pesée quasi quotidienne. Dans les colonnes du JDD, l'agent d'un ancien joueur de Tottenham prévient d'ailleurs les Parisiens. « C'est l'un des entraîneurs les plus exigeants d'Europe sur le plan physique ». Neymar, Mbappé et sa bande ont donc du pain sur la planche...