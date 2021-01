PSG : Pochettino réserverait des surprises face aux Verts

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Tous les regards sont tournés vers lui. Ses attitudes, ses mots, ses entraînements. Depuis qu'il est revenu au PSG, en qualité d'entraîneur à la place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est logiquement sur le devant de la scène. Et le sera encore demain soir lors de sa grande première face aux Verts de l'ASSE. Nombreux sont les médias à scruter ses premières prises de position. Et, comme le précise RMC, le dernier entraînement avant le départ dans le Forez, a été agité.

"Pochettino a beaucoup parlé à ses joueurs. Lors du dernier exercice, il n'a pas hésité à hacher le jeu, et en demandant l’avis de ses joueurs sur le petit exercice qui venait de se dérouler. Plusieurs fois, il s’est arrêté sur des détails sur la circulation de balle, sur le pressing offensif, et sur la sortie de pressing/pressing défensif. Une séance très studieuse. Les joueurs étaient investis, peu de rires, et beaucoup de concentration. Une séance de veille de match qui a duré plus longtemps que sous Thomas Tuchel."

Confronté à plusieurs blessures, dont notamment celle de Neymar, Pochettino est déjà attendu sur son premier onze de départ. Moise Kean devrait être titularisé en lieu et place de Mauro Icardi. décision prise avant que le buteur en provenance de l'Inter Milan soit laissé au repos. Angel Di Maria, relégué sur le banc de touche par Tuchel avant son licenciement, devrait quant à lui être titulaire. La défense, elle, devrait reposer sur Dagba, Kehrer, Marquinhos et Bakker. Selon l'Equipe et RMC, le onze de départ devrait ressembler à ça :

Navas - Dagba, Kehrer, Marquinhos, Bakker - Gueye, Herrera - Mbappé (à gauche), Verrattti (dans l’axe), Di Maria (à droite) - Kean.