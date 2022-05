PSG : Pochettino se prend un énorme tacle d'un entraîneur de L1

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ce dimanche, alors que le PSG reçoit Troyes, Le Parisien s'interroge sur l'absence de Mauricio Pochettino aux trophées UNFP. Dans la catégorie des meilleurs entraîneurs, ce sont le Strasbourgeois Julien Stéphan, le Nantais Antoine Kombouaré, le Niçois Christophe Galtier, le Marseillais Jorge Sampaoli et le Rennais Bruno Genesio qui ont été nominés. Qu'a-t-il manqué à l'Argentin pour être présent alors qu'il a été sacré champion de France ? Aucun des entraîneurs contactés par le quotidien n'a souhaité répondre à visage découvert. L'un a résumé : "Son absence sur la liste n'est pas choquante pour moi mais je ne le dirai pas publiquement".

Mais un autre, évidemment sous couvert d'anonymat, a dit les choses beaucoup plus clairement : "Dire que son coaching n'a fait rêver personne, c'est la vérité, mais si tu le dis ouvertement, tu passes pour un clown. La vérité ? Donnez cet effectif-là aux 19 autres entraîneurs de Ligue 1 et ils seront tous champions de France. Moi aussi, si on me file une Porsche pour rouler avec les deux-chevaux, je gagne la course !". Pochettino est le premier entraîneur champion de France à ne pas nominé aux trophées UNFP depuis Alain Perrin, alors à Lyon, en 2008.

PSG : meilleur buteur, meilleur passeur... Mbappé peut encore régaler

➡️ https://t.co/K0GWAa4ZoP pic.twitter.com/MmYJRnrTg1 — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) May 8, 2022

Pour résumer Absent de la liste des meilleurs entraîneurs de L1 aux trophées UNFP, Mauricio Pochettino a été méchamment dénigré par un confrère de Ligue 1, qui a évidemment souhaité garder l'anonymat quand Le Parisien l'a interrogé.

Raphaël Nouet

Rédacteur