PSG : Pochettino secoué par la compagne de Paredes !

Le Paris Saint-Germain a concédé ce dimanche sa première défaite de la saison en Ligue 1 face au Stade Rennais (2-0). Un match que Leandro Paredes, qui n'a été titularisé que deux fois depuis le début de l'exercice 2020-2021, a de nouveau suivi depuis le banc de touche.

Une situation qui ne plaît pas à la compagne du milieu de terrain argentin, Camila Galante. Cette dernière l'a fait savoir sur ses réseaux sociaux en partageant un tweet, qui se plaignait du coaching de l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino. "61,3 passes par match lors des qualifications pour la Coupe du monde avec une précision de 91%. Vous rendez-vous compte à quel point c’est impressionnant en raison de sa technique de passe et à quel point il aime faire de longues passes parfois ? Pochettino était un tueur de mettre ce joueur sur le banc", était-il écrit sur le tweet en question.

