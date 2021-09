PSG : Pochettino, une erreur irrécupérable avec Messi ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

L'image a fait le tour de la planète football : il y a deux dimanches, Mauricio Pochettino décide de sortir Lionel Messi à un quart d'heure du choc PSG-Lyon (2-1), alors que le score est toujours de 1-1. La Pulga ne cache pas son agacement, toise son coach, ne célèbre pas le deuxième but dans les arrêts de jeu et file directement aux vestiaires au coup de sifflet final. Deux jours plus tard, Pochettino tente de désamorcer la polémique en expliquant que sa superstar était touchée à un genou après un contact avec Boateng et qu'il ne voulait pas la voir risquer d'aggraver sa blessure.

Un très bon argument, qui justifierait ce remplacement dans 99% des cas. Sauf que Lionel Messi fait partie du pour cent restant. Dans les colonnes du Parisien, Nicolas Anelka a bien expliqué pourquoi l'entraîneur du PSG a commis une grosse faute en sortant l'un des meilleurs joueurs de la planète à ce moment précis de sa carrière parisienne…

"Ça va être très compliqué à récupérer comme situation"

«On ne sort pas un sextuple Ballon d’or à la 76e minute alors qu’il n’a pas encore marqué pour son équipe. Cela joue beaucoup dans sa tête. Un attaquant a besoin que le coach lui montre sa confiance et là, cela ne va pas. Je vais m’avancer, mais Messi n’oubliera pas le coup que lui a fait Pochettino. Cela va lui rester là (il montre sa gorge). C’est la star de l’équipe et c’était sa première au Parc. Et cela va être très compliqué à récupérer comme situation. Messi ne joue pas contre Metz et pour moi, c’est déjà une réponse. Tu ne peux pas gérer Messi comme cela. Il y a un minimum qui n’est pas arrivé. Le coach a voulu montrer un signe fort. C’est bien. Mais là, c’est Messi.»

PSG : Nicolas Anelka attaque Mauricio Pochettino pour avoir remplacé Lionel Messi ▶️ [Made In Foot] https://t.co/BmpQ02zycZ — PSG Mercato (@psgmercatoFR) September 28, 2021