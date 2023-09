PSG : Gonçalo Ramos assure avec un Portugal historique !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Un carton, un vrai. Et surtout historique. Le Portugal s'est en effet imposé ce lundi sur le score, tenez-vous bien, de 9-0 contre le Luxembourg, en éliminatoires de l'Euro 2024. Un succès qui restera dans l'histoire puisqu'il s'agit de la plus large victoire de la sélection portugaise.

Doublé pour Ramos

Les joueurs de Roberto Martinez se sont imposés grâce à des doublés de Gonçalo Ramos, l'attaquant du PSG, (18e et 34e), de Gonçalo Inacio (12e et 45e) et de Diogo Jota (57e et 77e). Ainsi qu'avec des buts signés Ricardo Horta (67e), Bruno Fernandes (83e) et Joao Felix (88e).

