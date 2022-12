PSG : pourquoi le rachat du Parc des Princes est un enjeu majeur

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

La menace est récurrente. Et Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, ne s'est pas privée de la remettre au goût du jour lors de la Coupe du monde. A chacun de ses entretiens, une constante : soit la direction du club rachète le Parc des Princes, soit le club de la capitale ira évoluer ailleurs. Problème, le club et la Mairie de Paris ne s'entendent, mais alors pas du tout, sur le prix à payer. Quant aux supporters, ils ne veulent pas entendre parler d'un déménagement, le stade de la Porte de Saint-Cloud étant celui du PSG.

Comme le souligne très justement l'Equipe dans son édition du jour, les dirigeants du club parisien n'ont en réalité plus le choix. Car si il existe aujourd'hui un secteur d'activité qui peut être développé, c'est bien celui du Parc des Princes, les soirs de match et les activités hors soirs de match. Le PSG a ainsi engrangé environ 130 millions d'euros en billetterie-hospitalités la saison passée et devrait faire mieux encore lors de cet exercice. Quant aux activités hors soirs de match (séminaires, visites du stade, concerts...) elles devraient rapporter entre 10 et 15 M€ en 2022-2023.

Voilà pourquoi le PSG veut posséder le Parc et a déjà même tout prévu pour la suite. La capacité du stade serait portée à un peu moins de 60 000 places avec plus de places VIP, des loges en plus grand nombre, des auditoriums, un restaurant et plus de salons de réception.