PSG : pourquoi Neymar va répondre présent face au Bayern Munich

Au vu des récentes prestations du PSG, il est une évidence qu'il est attendu. Et que le 8e de finale de Ligue des Champions, ce soir, contre le Bayern Munich peut lui permettre de redorer son blason de star internationale. On parle ici de Neymar qui, comme Messi et d'autres, doit permettre aux parisiens de poursuivre l'aventure en Ligue des Champions. Un Neymar qui peut, et doit, se dire que la C1 est faite pour lui. Car ses statistiques dans cette compétition sont juste ahurissantes. Ainsi, en 80 matchs disputés, avec le FC Barcelone et le PSG, l'ancien de Santos a marqué à 43 reprises et offert 36 passes décisives. De quoi être raisonnablement optimiste en vue du match de ce soir au Parc des Princes. ⚽️ 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐃𝐀𝐘 / 𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 ⚽️



🆚 Bayern Munich

🏆 @ChampionsLeague

📱 #PSGFCB

🏟️ Parc des Princes

⌚️ 21h



🔴 #ICICESTPARIS 🔵 pic.twitter.com/h4sX9YFNS9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 14, 2023

Pour résumer Souvent montré du doigt, pour ses performances, le milieu de terrain brésilien du PSG, Neymar, n'en reste pas moins un élément essentiel du onze de Christophe Galtier. Et en Ligue des Champions, il passe très rarement au travers.

