PSG : pourquoi Ramos n’a pas été retenu pour la réception du FC Nantes

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ce devait être la première apparition de Sergio Ramos sous le maillot du PSG. La réception du FC Nantes au Parc des Princes constituait l’affiche idéal pour que le défenseur central fasse enfin ses débuts, lui qui a longuement été blessé. Il vient de boucler une semaine complète d’entraînement collectif, sans aucune douleur, et semble opérationnel. Seulement voilà, Mauricio Pochettino ne l’a finalement pas retenu. L’Equipe explique pourquoi :

« Jusqu’à hier, staffs technique et médical parisiens se sont interrogés sur la pertinence de lancer le défenseur central espagnol dès ce week-end. Mais à l’issue de leur dernière réunion, vendredi en milieu d’après-midi, ils ont convenu qu’il était préférable que l’ancien Madrilène travaille en intensité au Camp des Loges aujourd’hui plutôt qu’il s’ébroue pendant une bribe du match face aux Nantais. Le but, cependant, est de pouvoir l’emmener à Manchester où, même s’il ne joue pas, son expérience et sa présence pourraient être utiles au vestiaire. »

🚨 Le groupe parisien avec Neymar 🇧🇷, Messi 🇦🇷 et Verratti 🇮🇹 !



Pas de Marquinhos 🇧🇷 ni de Donnarumma 🇮🇹 ou encore de Sergio Ramos 🇪🇸#PSGFCN pic.twitter.com/Xcb4sFaXMP — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 20, 2021