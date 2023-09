PSG : premier gros coup dur en vue du Classique contre l’OM !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Marco Asensio, ça pourrait être plus grave que prévu. Auteur d’un début de saison honorable sous le maillot du PSG, l’ancien crack du Real Madrid a été fauché en plein vol lors du match largement enlevé par l’Espagne en Géorgie la semaine dernière (7-1). Blessé à la cuisse droite, le joueur de 27 ans est rentré se soigner à Paris et les premiers examens ne seraient pas très rassurants, selon La Source Parisienne.

La blessure de Asensio est plus grave que prévu ?

« La blessure de Marco Asensio est plus grave que prévu, le joueur pourrait être absent entre 1 et 2 mois. Il raterait donc à minima les matchs contre Dortmund, Marseille », indique l’un des comptes Twitter les mieux informés et les plus suivis sur Twitter. Le Classique est programmé le dimanche 24 septembre au Parc des Princes.

