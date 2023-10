PSG : première bonne nouvelle pour Luis Enrique avant Newcastle

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Tenu en échec ce samedi sur la pelouse de Clermont (0-0), dans le cadre de la septième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain doit désormais se tourner sur son deuxième match de poule de la Ligue des Champions contre Newcastle, qui se jouera mercredi prochain (21h).

Botman forfait pour Newcastle - PSG !

Quelques jours avant ce choc, l'entraîneur parisien, Luis Enrique, a reçu une bonne nouvelle venant d'outre-Manche. Et pour cause, le défenseur central des Magpies, Sven Botman, serait d'ores et déjà forfait pour affronter les Parisiens, si l'on en croit les informations de The Athletic. L'ancien joueur du LOSC, absent déjà depuis deux matchs, est toujours blessé au genou.

Eddie Howe has confirmed Sven Botman is set to miss Newcastle United's Champions League group stage fixture against Paris Saint-Germain on Wednesday due to a knee injury.



More from @jwhitey98 ⬇️#NUFC https://t.co/pjUHU9pi9d — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 30, 2023

