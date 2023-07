PSG : première bonne nouvelle pour Neymar au Japon !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Pendant que Kylian Mbappé doit trouver le temps long au Camp des Loges, Neymar a lui bien pris l'avion avec le groupe du PSG pour participer à la tournée estivale du club au Japon. Et à 48 heures du premier match amical prévu face à Al-Nassr et Cristiano Ronaldo, le Brésilien envoie déjà des signaux positifs à son staff et ses supporters.

Présent à la séance collective

Ce dimanche, le numéro 10 parisien a en effet participé à l'intégralité de l'entraînement collectif à Osaka, a indiqué le PSG dans un communiqué. Blessé depuis plusieurs mois, "Ney" pourrait donc faire son retour sur les terrains face à l'équipe saoudienne mardi (12h20) en grattant quelques minutes de jeu.

Podcast Men's Up Life